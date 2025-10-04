860 жителей района Царицыно начали переезжать по программе реновации

В новостройку по программе реновации на улице Бехтерева начали переселятся жители из четырех старых домов в районе Царицыно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Новостройка по адресу: улица Бехтерева, дом 25, корпуса 1 и 2, стала 12-м жилым комплексом, переданным под заселение по программе реновации в районе Царицыно. Сейчас к поэтапному переселению приступили около 860 жителей четырех старых домов. Для удобства москвичей на первом этаже новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда, а также заказать услуги суперсервиса «Переезд по программе реновации». Всего в районе Царицыно предстоит расселить 141 старый дом, новые квартиры получат около 36 тысяч жителей, — рассказал Владимир Ефимов.

На придомовой территории установили детскую площадку с безопасным покрытием, спортивную площадку и зону отдыха. Кроме того, здесь выполнили комплексное озеленение.

— Жилой комплекс состоит из двух корпусов, в них 360 квартир с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 20 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс возведен с учетом принципов безбарьерной среды. В подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворе пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и маломобильным москвичам. Для того чтобы переселение участников программы реновации был максимально комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль для перевозки вещей из старой квартиры в новую. Услугу «Помощь в переезде» можно заказать онлайн на портале mos.ru либо в Центре информирования, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».