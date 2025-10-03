В парке "Фили" открылся новый регбийный стадион

В Москве открылся новый регбийный стадион.

Об этом сообщил президент Федерации регби России Игорь Артемьев на церемонии открытия.

"Открытие нового стадиона "Фили" - это важнейший шаг для развития регби в России. Мы получаем современную спортивную арену, которая станет домом для наших команд, местом притяжения для болельщиков и примером того, как можно и нужно развивать спортивную инфраструктуру", - сказал он.

Игорь Артемьев подчеркнул, что стадион "Фили" даст новый импульс развитию регби в России. В свою очередь генеральный директор регбийного клуба "Фили" Иван Лыско отметил, что новая площадка позволит организовать дополнительные тренировки и привлечь больше детей к занятиям.

"Регбийное поле - это один из фундаментов развития любого клуба, чтобы могли тренироваться дети, играть команды, в том числе взрослые. В Москве, к сожалению, не так много регбийных полей. Поэтому это поле - большой глоток воздуха для всей регбийной московской семьи", - сказал он.

Стадион открыла компания "ДелоСпорт" совместно с Федерацией регби России. Территория занимает 1,4 га, на арене расположены искусственное поле размером 120 на 80 м со специализированным покрытием, стационарные ворота для регби и трибуны на 704 места с навесом. Стадион может принимать матчи Высшей лиги и чемпионата Москвы по регби.