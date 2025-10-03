Синоптик Вильфанд пообещал москвичам морозную зиму

Прошлогодняя зима была относительно теплой, а предстоящий сезон станет морозным. Об этом в пятницу, 3 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в январе на европейской части страны и в Западной Сибири будут происходить как резкие потепления, так и резкие похолодания. В феврале на Урале, в Сибири и в Центральной России температура будет соответствовать норме.

— Нынешняя зима не ожидается очень холодной. Но по сравнению с прошлым годом температура будет существенно ниже. Это касается и Москвы, и центра европейской России, — заявил метеоролог в беседе с «МК».

29 сентября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее время снега в столице ожидать не стоит — он начнет выпадать только в первой декаде октября. Специалист добавил, что в предстоящие выходные москвичей ожидает потепление.

2 октября «Вечерняя Москва» узнала у Александра Ильина, что зима в столице будет холоднее, чем в прошлом году. Синоптик подчеркнул, что уже сейчас температура воздуха днем в Сибири и на Дальнем Востоке, в Якутии и других отдельных регионах страны не поднимается выше минус 10 градусов.