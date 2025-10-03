В Биологическом музее отметят Всемирный день архитектуры

6 октября отмечается Всемирный день архитектуры. В Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева Москве его отпразднуют заранее — 4 октября. Специальная программа пройдет в основном здании на Малой Грузинской улице, а также на площадке «Биокластера» — в павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ. Оба здания входят в список памятников архитектуры федерального значения.

Архитектурное наследие XIX века

На основной площадке музея состоится экскурсия «У Щукина в Грузинах». Ее участники смогут увидеть исторические здания усадьбы коллекционера и мецената Петра Щукина, где сейчас размещается Биологический музей.

Для строительства усадьбы Петр Щукин пригласил архитектора Бориса Фрейденберга, создателя Сандуновских бань и больницы имени братьев Бахрушиных на улице Стромынке. Здание было закончено в 1893 году, а с 1895-го здесь открыли Музей российских древностей. Сегодня в дальнем от ворот корпусе находится администрация Биологического музея. Здание построено в русском стиле: шатровые кровли, кокошники, украшенные изображениями единорога и сирина, и другие атрибуты. Каменная двухэтажная постройка располагается в просторном саду, среди оранжерей и парников.

Терем, или старый музей, находится в глубине участка. Это здание построили первым. По стилю оно очень похоже на древнерусские дома: многие архитектурные детали скопированы с памятников архитектуры XVII века. Например, декор верхней арки крыльца вдохновлен одной из арок ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, а решетки на лестницах повторяют узоры решеток церкви Николы Мокрого в Ярославле.

Петр Щукин состоял в переписке с художником Василием Верещагиным, который в одном из писем посоветовал построить еще одно здание, где можно было разместить расширившуюся коллекцию предметов. В 1898 году архитектор Адольф Эрихсон возвел вторую постройку на Малой Грузинской (новый музей), которую впоследствии соединили со старым музеем подземным тоннелем. В архитектуре здания также использовались мотивы русского и западноевропейского зодчества.

После экскурсии гости смогут осмотреть основную экспозицию музея и выставки, которых здесь сейчас семь: «Шестиногие ассенизаторы», «Особо охраняемые», «Лев в винограднике», «Синантроп (человек из Чжоукоудяня)», «Грачиный детектив» и «Городские домовые». Выставку «Пришельцы из прошлого» можно увидеть до 5 октября включительно. Посетители узнают о некоторых застывших во времени видах животных и растений, представителях ранее широко распространенных таксономических групп. А выставка «Лев в винограднике» посвящена флоре и фауне Библии. Все экспозиции доступны по входному билету. Вход по билету в музей и регистрации.

Прогулка по «Биокластеру»

Вторая площадка музея расположена на территории «Биокластера» — в павильоне № 31 «Геология», построенном в 1954 году по проекту архитектора Леонида Павлова. 4 октября на экскурсиях москвичи смогут познакомиться с архитектурными особенностями павильона, рассмотреть интерьеры и посетить выставку Биологического музея «12 признаков живого». Вход по билету в музей и регистрации.

Экспозиция рассказывает о взаимосвязи всего существующего на планете Земля и за ее пределами, а также о 12 признаках, по которым ученые отличают живое от неживого. В больших витринах представлены гнезда, скелеты и чучела животных, минералы и камни, макеты плодов, а также объекты современного искусства, большая часть которых создана специально для выставки. На выставку приглашают посетителей старше шести лет.