В Москве начался второй открытый отбор кадров для строительной отрасли

В Москве начался второй сезон проекта «Открытый отбор». Его цель — выявить молодых талантливых слушателей колледжей для работы в ведущих компаниях-застройщиках, девелоперах и подрядных организациях столицы, а также определить лучших производителей работ. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Конкурс стал важным этапом в формировании кадрового резерва для строительной отрасли столицы.

«“Открытый отбор” — это шанс для тех, кто хочет реализовать свой потенциал и достичь новых высот в строительной отрасли. Проект создает уникальные возможности для профессионального роста в сфере градостроительства. Участников ждет многоэтапный конкурс, позволяющий продемонстрировать свои знания и навыки. Особое внимание уделяют молодым специалистам — слушателям колледжей. Отдельный трек предусмотрели и для действующих производителей работ, что позволит выявить и поощрить лучших практиков отрасли», — отметил Владимир Ефимов.

Отборочный процесс включает несколько последовательных этапов. До 31 октября участникам необходимо зарегистрироваться на официальном портале проекта, заполнить анкету и подготовить видеопрезентацию своего профессионального или учебного опыта. По итогам оценки поданных заявок конкурсантов допустят к следующему этапу — образовательному интенсиву, который пройдет в ноябре в онлайн-формате.

«Финалом станет очный хакатон, запланированный на декабрь. Участники объединятся в команды, им предстоит решить практические кейсы, разработанные экспертной комиссией, и защитить свои проекты перед жюри. Победителей ждут не только ценные награды, но и возможность прохождения практики у крупнейших девелоперов России, а также включение их в кадровый резерв», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Благодаря проекту будут созданы новые инструменты для планирования и контроля строительных работ, разработаны методы улучшения коммуникации между членами команды и заказчиками. Привлечение квалифицированных кадров в строительную отрасль предотвратит появление ошибок, повысит производительность труда и сократит время на выполнение проектов.

Церемонию награждения победителей конкурса запланировали на начало декабря. Ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на сайте или по телефону: +7 495 610⁠-33⁠-07 (добавочный 910–07).