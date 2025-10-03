Эдуард Бояков рассказал о планах работы в Театре на Малой Ордынке

Театр на Малой Ордынке уже много лет имеет свое лицо, зрителя, репертуарную линию, сообщил Агентству городских новостей «Москва» новый художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

«За последние три года, с приходом Евгения Герасимова, он получил импульс к развитию, возникла новая творческая энергия. И я постараюсь действовать в этом русле, не нарушая того, что строилось, но и не забывая того, что театр – это всегда поиск, непрерывное движение и развитие. Речь идет о создании полноценного, серьезного репертуара, который в случае любого репертуарного театра является главным результатом», – заявил Бояков.

По его словам, лицо театра нельзя оценивать лишь по отдельным успешным постановкам или количеству звезд на сцене. «Хотя и хиты, и звезды очень нужны, и они, уверен, будут в наших спектаклях. Театр, прежде всего, это цельность, в которой детский репертуар соотносится со взрослым, классический с новаторским, музыкальный с драматическим, в котором присутствуют поэзия и пластика, а традиция встречается с современным языком», – добавил Бояков.

Ранее пресс-служба столичного департамента культуры сообщила, что Эдуард Бояков назначен новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, а Евгений Герасимов, ранее занимавший эту должность, сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром сатиры.