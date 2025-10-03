Благодаря акции «Цветы Москвы» общественные пространства украсили более 25 тысяч растений

В рамках акции «Цветы Москвы» в каждый административный округ передали горшочные растения, которые были частью летнего городского декора на нескольких локациях фестиваля «Сады и цветы». Теперь они радуют москвичей в общественных пространствах разных районов.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщил руководитель столичного Департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрий Преснов.

— Акция направлена на то, чтобы продлить жизнь летних растений. Благодаря ей более 25 тысяч цветов украсили культурные центры, детские сады, управы, библиотеки, помещения советов ветеранов и многие другие. Помогли в этом активные граждане – общественные советники, молодые парламентарии, волонтеры, — отметил Дмитрий Преснов.

Например, в Краснопахорском районе общественные советники передали растения в Дом культуры «Звездный» и музей «На рубеже», посвященный героям Великой Отечественной войны. В библиотеке №185, в районе Котловка, читателей теперь встречают яркие цветы прямо у входа.

В Некрасовке и Головинском районе цветущие композиции создали уютную атмосферу в советах ветеранов. Как подчеркнула общественный советник Лидия Вьюнова, летнее великолепие теперь радует тех, кто всю жизнь трудился на благо столицы.

В Теплом Стане приятный сюрприз доставили в совет ветеранов и районную организацию Всероссийского общества инвалидов. Это сделала активистка молодежный палаты Полина Гладышева. В этом же районе растениями украсили музыкальную школу им. Иванова-Крамского.

Горшочные растения также получили некоммерческие организации. Например, культурно-досуговый центр «Крылья доброты» в районе Покровское-Стрешнево, территориальное управление «Моссовет» района Ивановское, где проходят спортивные и творческие занятия для детей и взрослых, досуговый клуб «Творческое объединение «Бастион» в районе Хамовники, в котором изучают искусство кино и фотографии.

Акцию поддержали депутаты Московской городской думы и муниципальные депутаты разных районов.

В теплое время года владельцы бизнесов украшают входы своих заведений цветами. В этом году стал популярен стиль «тихая роскошь» — живые зеленые растения в простых кашпо, которые можно было увидеть в городе на летних верандах.