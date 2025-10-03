Москвичам рассказали о погоде в выходные

О погоде в выходные 4-5 октября рассказали жителям столицы аналитики «Яндекс Погоды». Их данные передают «Известия».

В субботу и воскресенье ожидается теплая и пасмурная погода. Днем воздух прогреется до 15 градусов тепла.

В Подмосковье, а именно в Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, 4 октября погода будет близка к столичной. Воздух прогреется до плюс 14 градусов. 5 октября будет на 1-2 градуса прохладнее, чем в Москве.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал дожди и теплую погоду в Москве на следующей неделе. В начале недели температура воздуха может повыситься до плюс 17 градусов.