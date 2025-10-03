Пассажиры российского аэропорта пожаловались на задержки на паспортном контроле

Пассажиры столичного аэропорта Внуково жалуются на задержки на паспортном контроле. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Как рассказали очевидцы, путешественники стоят больше часа на паспортном контроле в попытке попасть на свой рейс. Они утверждают, что очередь практически не двигается. По данным издания, сотрудники авиагавани объяснили произошедшее путешественникам «большим пассажиропотоком».

«Люди стоят с маленькими детьми, кому-то уже плохо. В зале не работают кондиционеры, духота», — сообщил собеседник издания.

В конце сентября пассажиры во Внуково пожаловались на огромные очереди и попали на видео. Тогда пассажиры, прилетевшие из-за рубежа, пожаловались, что стоят в очереди к паспортному контролю уже два часа. При этом аэропорт не открывает дополнительные стойки регистрации для устранения проблемы.