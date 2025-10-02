Собянин рассказал о благоустройстве территорий около транспортных узлов

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о благоустройстве территорий около транспортных узлов.

За последние десять лет в столице благоустроили около 450 транспортных объектов. В этом году планируется привести в порядок более 40 подобных объектов общей площадью свыше 350 гектаров: это станции метро, Московских центральных диаметров, московские городские вокзалы и другие территории.

— Важное направление повышения качества работы московского транспорта — благоустройство территорий около транспортных объектов. На смену узким дорожкам повсеместно приходят удобные тротуары. Хаотичная парковка сменяется организованными пространствами. Появляются современные фонари, лавочки и озелененные места отдыха, — написал в своем блоге Сергей Собянин.

Так, завершены работы по созданию пешеходного маршрута от жилой застройки до станции метро «Аэропорт Внуково» в районе Внуково. Комфортное общественное пространство создали рядом со станцией метро «Отрадное». Возле выходов с нее обустроили зеленые зоны отдыха, установили перголы с качелями.

Сегодня работы идут на территориях, прилегающих к станциям Новохохловская МЦК и МЦД. Чтобы дорога к остановкам стала удобной и безопасной, вдоль насыпи обустроят тротуар на сваях с покрытием из террасной доски и светильниками. Так, благоустройство ведут около станций Новохохловская МЦК и МЦД, у городского вокзала Славянский Бульвар, рядом с транспортным узлом «Домодедовская», вдоль дублера Каширского шоссе.