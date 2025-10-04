Юбилейная Иволга начала курсировать по МЦД-4

Юбилейный, 100-й поезд «Иволга», выполненный в черном дизайне, начал курсировать по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). Об этом в субботу, 4 октября, сообщили в пресс-службе Дептранса.

© Вечерняя Москва

— 100-я, уникальная и неповторимая «Иволга 4.0» повезла первых пассажиров! Снаружи лаконичный черный, а внутри сдержанный мятный, — говорится в Telegram-канале Дептранса.

Поезд отправился в первый рейс с Киевского вокзала, где до этого прошла презентация состава.

100-ю «Иволгу» власти Москвы представили совместно с АО «Транасмашхолдинг», Тверским вагоностроительным заводом, на котором собирается эта модель, и Центральной пригородной пассажирской компанией.

8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении масштабного обновления подвижного состава МЦД. Всего для них правительство закупило 4500 современных вагонов, в том числе модели «Иволга» и ЭП2Д. Они оборудованы климат-контролем, системой обеззараживания воздуха, понятной навигацией и зарядками для гаджетов.