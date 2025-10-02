Сезон фонтанов завершился на ВДНХ

На Главной выставке страны завершился сезон фонтанов.

Более 20 фонтанов, ставших символами выставки и Москвы, работали ежедневно в летнем сезоне, сообщает пресс-служба ВДНХ.

«Фонтаны на ВДНХ работали ежедневно на протяжении всего летнего сезона. Вплоть до 1 октября гости столицы и москвичи могли присесть на гладкий борт чаши «Дружбы народов», полюбоваться сказочно-роскошным «Каменным цветком» или отвлечься от городской суеты возле величественного «Золотого колоса», – говорится в сообщении.

Как уточняется, после отключения фонтанов чаши и скульптуры промоют специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к консервации сооружений.