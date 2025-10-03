Соревнования с домашними животными пройдут в Москве в выходные

В Москве в выходные, 4-5 октября, пройдут полумарафон «Моя столица» и кроссы с домашними животными. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

В субботу на Воробьевых горах состоится инклюзивный «Забег безграничных возможностей», который станет частью вышеназванного полумарафона. Участниками станут более сотни человек, в том числе дети с особенностями здоровья, воспитанники интернатов и ученики адаптивных спортивных школ.

Также в этот день в парке «Битцевский лес» пройдет кросс «Быстрый пес». Спортсменам и их четвероногим друзьям предстоит пробежать два километра по пересеченной местности.

5 октября на Воробьевых горах состоится полумарафон «Моя столица». Запланированы забеги на 10 и 21,1 километра. Для крупнейших беговых сообществ России организуют состязание «Клубный чемпионат» с призовым фондом 850 тысяч рублей. Победителей определят в нескольких номинациях.

Как говорится в публикации, старт и финиш всех дистанций расположатся на Университетской площади. Вдоль трассы полумарафона разместятся 10 специальных точек поддержки, посвященных городам популярного маршрута «Бегом по Золотому кольцу»: Тутаеву, Мышкину, Переславлю-Залесскому, Костроме, Иванову, Рыбинску, Угличу, Ярославлю, Ростову Великому и Москве.

Также в воскресенье в парке «Битцевский лес» пройдет кросс «Лисья гора». Для взрослых участников подготовлены несколько вариантов дистанций — от двух до восьми километров.

