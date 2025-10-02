Собянин сообщил об открытии монумента «Метростроителям России»

В сквере Московского Метро на Сокольнической площади открыт монумент «Метростроителям России».

Об этом в четверг, 2 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Место знаменательное — в декабре 1931 года здесь началось строительство первой очереди метро от «Сокольников» до «Парка культуры» и «Смоленской площади». Монумент увековечил память о первых метростроителях нашей страны. Это были по-настоящему самоотверженные люди, — написал мэр в своем канале в MAX.

Работа выполнена из бронзы и гранита, на памятнике увековечены первый метростроитель и современник. Они расположены в тоннеле, на фоне эмблемы «Мосметростроя». По замыслу скульптора Вильдара Юсупова, их фигуры обрамлены лепестками, напоминающими проходческий комбайн.

2 октября Собянин также поздравил столичных метростроителей с их профессиональным праздником. Глава города отметил, что несколько поколений строителей создают лучшее в мире метро, которое является гордостью столицы. Он подчеркнул, что строительство каждой новой станции метро важно и вносит вклад в общественную жизнь города.