В Храме Христа Спасителя начали ремонт главного купола

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали ремонт главного купола Храма Христа Спасителя в центре Москвы, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Он пояснил, что купол находится на высоте более 90 метров и не закреплен на здании, а лишь установлен сверху, что позволяет избежать деформаций металла при перепадах температур. По его словам, за годы эксплуатации поверхность потемнела, утратила герметичность, поэтому было принято решение о комплексном обновлении.

Бирюков отметил, что для проведения работ возвели усиленные леса специальной конструкции. При этом полностью разбирать главный купол невозможно, так как под ним расположен свод с фресками. Чтобы сохранить роспись, специалисты снимают небольшие части покрытия и заменяют их новыми листами из нержавеющей стали с нитридом титана. Такое покрытие прослужит не менее 50 лет.

Под каждым фрагментом рабочие восстанавливают металлическую обрешетку и выполняют гидроизоляцию. Листы устанавливаются особым замковым способом, что обеспечивает надежную герметичность. Общий вес нового покрытия составит около 15 тонн. Работы выполняют вручную кровельщики небольшими бригадами на высоте до 100 метров, в проекте участвуют лучшие специалисты из разных регионов России.

Заместитель мэра добавил, что одновременно идет изготовление нового навершия купола, которое установят после завершения монтажа покрытия. Также запланирована замена металлических элементов закомар — полукруглых завершений стен. Бирюков напомнил, что ранее уже был проведен капитальный ремонт фасадов храма, в ходе которого обновили все стороны здания, звонницы и смотровые площадки. Общая площадь обновленных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров.

