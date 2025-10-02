Десятков: почти два километра дорог построят в Бирюлеве Западном

На юге Москвы в районе Бирюлево Западное построят и реконструируют 1,8 километра дорог. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

© Вечерняя Москва

Таким образом, Булатниковский и Харьковский проезды соединят с Проектируемым проездом №5108 — улично-дорожная сеть пройдет вдоль путей Павелецкого направления МЖД.

— На его протяжении будут построены две круговые одноуровневые развязки — одна на пересечении Проектируемых проездов № 4014 и №5108, еще одна — на пересечении с Медынской улицей и Булатниковским проездом. В общей сложности предстоит построить и реконструировать 1,8 километра дорог, — подчеркнул Десятков.

Также специалисты проведут реконструкцию участка Харьковского проезда.