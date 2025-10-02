Собянин сообщил об открытии монумента «Метростроителям России»

Монумент «Метростроителям России» открыт в сквере Московского метро на Сокольнической площади. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«В сквере Московского метро на Сокольнической площади открыт монумент «Метростроителям России». Место знаменательное – в декабре 1931 года здесь началось строительство первой очереди метро от «Сокольников» до «Парка культуры» и «Смоленской площади». Монумент увековечил память о первых метростроителях нашей страны. Это были по-настоящему самоотверженные люди. Вооруженные простыми инструментами – киркой и лопатой, – они построили ветку в рекордные сроки и открыли ее уже в мае 1935 года», – написал Собянин. По его словам, памятник изображает встречу первого метростроителя с нашим современником, которые стоят в тоннеле на фоне эмблемы «Мосметростроя». По замыслу скульптора Вильдара Юсупова, фигуры окружены лепестками, напоминающими проходческий комбайн. «Композиция выполнена из бронзы и гранита. Эти прочные и красивые материалы – одни из самых популярных в оформлении московского метро», – добавил Собянин.