Собянин рассказал, как идет строительство Рублево-Архангельской линии метро

В ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро завершена проходка тоннеля на участке между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор". Работы выполнялись с помощью щита-гиганта "Лилия" диаметром 10 метров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

© Российская Газета

"Лилия" прошла 850 метров под жилыми кварталами района Хорошево-Мневники. Гидрогеологические условия были довольно сложными, но российские специалисты справились.

Скоро щит начнет проходку до станции "Строгино" - под поймой Москвы-реки и Большим Строгинским затоном.

Сегодня, в День метростроителя, также дан старт щитовой проходки правого перегонного тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии между станциями "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Длина тоннеля, который проложит ТПМК "София", составит 2,52 км.

Всего же длина Рублево-Архангельской ветки составит 27,6 км, на ней будет 12 станций с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Новая линия соединит "Москва-Сити" с Красногорском.