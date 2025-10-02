Бюст Германа Титова занял почетное место на аллее Космонавтов

На аллее Космонавтов вблизи Музея космонавтики (проспект Мира, дом 111) установили бюст Германа Титова — космонавта, Героя Советского Союза, доктора военных наук и первого человека, совершившего длительный космический полет.

Памятник создал авторский коллектив в составе скульптора Александра Алубаева и архитекторов Сергея Колобова и Ильдара Салимова. А инициатором установки выступила Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России».

В церемонии открытия участвовали представители федеральных и столичных органов власти, общественных и научных учреждений, родственники и друзья Германа Титова, а также москвичи и гости столицы.

Герман Титов — самый молодой космонавт в истории освоения внеземного пространства. Он родился 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края в семье учителя и общественного деятеля. После окончания авиационной школы летчиков в городе Кустанае (с 1997 года Костанай) поступил в Сталинградское военное авиационное училище летчиков в Новосибирске. В 1959 году, после медицинского и профессионального отбора, его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

За выдающиеся способности, которые космонавт демонстрировал во время тренировок, его назначили дублером Юрия Гагарина перед историческим полетом 12 апреля 1961 года. В августе 1961 года Герман Титов совершил первый длительный многовитковый полет на корабле «Восток-2», доказавший, что в космосе можно находиться продолжительное время. Кроме того, Герман Титов стал первым, кто вручную управлял космическим кораблем и провел киносъемку Земли из космоса. 9 августа 1961 года за мужество и героизм, проявленные при совершении космического полета, ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Всю дальнейшую жизнь он служил в авиации и космонавтике, внес большой вклад в научно-техническое развитие космической отрасли, был активным общественным и государственным деятелем. Кроме того, Герман Титов написал несколько книг о космосе, среди которых «Голубая моя планета», «Авиация и космос» и другие.