Пингвины очковые и гумбольдта живут вместе в уличном вольере Московского зоопарка

В Доме птиц в уличном вольере Московского зоопарка сейчас живут вместе два вида пингвинов: очковые и гумбольдта. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

© Вечерняя Москва

Так, пингвины гумбольдта живут на западном скалистом побережье Южной Америки и близлежащих островах. Очковый пингвин гнездится на южном и юго-западном побережье Африки, омываемом холодным Бенгальским течением. Оба вида выбирают скалистые участки, однако очковые могут жить и на песчаном берегу.

При этом большую часть года очковые пингвины проводят в море, передает Telegram-канал зоопарка.

До этого панда Катюша в Московском зоопарке получила двухэтажный торт из кусочков моркови и яблок со льдом, а также число «76» из ростков бамбука в честь 76-летия образования Китайской Народной Республики.

Московский зоопарк с 1 октября изменил график работы из-за уменьшения светового дня — теперь он будет открыт с 8:00 до 20:00.

Проекту онлайн-трансляций из Московского зоопарка исполнился один год. За это время посетители портала mos.ru посмотрели их более девяти миллионов раз.