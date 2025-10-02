Обновленный причал в «Лужниках» украсят светящейся инсталляцией

Эксперты в рамках первого этапа благоустройства территории спортивного комплекса «Лужники» украсят причал «Лужники-Центральный» светящейся инсталляция с названием стадиона, которую дополнят гибкие светильники. Об этом в четверг, 2 октября, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

Специалисты уже демонтировали прежние конструкции, подготовили свайное поле, уложили новые плиты перекрытий, поставили отбойные устройства для швартовки двух прогулочных теплоходов, а также выделили участок для регулярного речного транспорта.

— Сейчас проводим работы по углублению дна причала для безопасного подхода и отхода судов, выполняем мощение гранитными плитами, обустраиваем транспортный павильон, монтируем подъемник для маломобильных граждан и ремонтируем гранитный амфитеатр, — передает слова Бирюкова официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

3 сентября в московском парке «Сокольники» отремонтировали главный фонтан — круглое сооружение с рядом струйных групп, которое было возведено в 1958 году и служит главным украшением Фонтанной площади парка.