Москвичам пообещали тепло и дожди на следующей неделе

На следующей неделе жителей Москвы ожидает теплая, но дождливая погода. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

© Мослента

По его словам, в начале недели температура воздуха может повыситься до плюс 17 градусов. При этом в понедельник ожидается сильный дождь.

«Во вторник будет облачно, местами небольшой дождь, температура — от плюс 6 до плюс 11 ночью, днем — от плюс 11 до плюс 16 градусов. В среду облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура ночью — от плюс 5 до плюс 10 градусов, днем — от плюс 12 до плюс 17 градусов», — рассказал Цыганков.

Ранее сообщалось, что в Москве побит ночной рекорд тепла 72-летней давности.