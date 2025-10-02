Синоптик спрогнозировал сухую и теплую погоду в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал сухую и тёплую погоду в Москве 2 октября.

Как он написал в своём Telegram-канале, сегодня столица окажется на границе приближающейся с юго-запада циклонической депрессии и уходящего на северо-восток антициклона.

«В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода и вновь обойдётся без дождей. Однако облака эти будут тонкими и не смогут заметно ограничить приток солнечного тепла», — поделился Леус.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +12…+14 °С, по области +10…+15 °С. Ветер восточный 3—8 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что жителей столичного региона ждёт холодная рабочая неделя.