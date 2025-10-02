Собянин подписал закон о штрафах для юрлиц за уклонение от регистрации собак

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий новые штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, а также содержания домашних животных.

В опубликованном на сайте мэра столицы документе отмечается, что нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных повлечёт наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей для должностных лиц, и от 15 до 30 тыс. рублей — для юридических лиц.

