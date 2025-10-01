Первый dog-friendly кинозал открылся в Москве

В торговом центре в Москве открылся первый кинозал для владельцев собак. Для питомцев на креслах находятся пледы, рядом с ними — миски с водой и пленка, а также полезный корм. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе кинотеатра.

За опцию «Хвостик», предназначенную для владельцев собак, не нужно доплачивать.

23 сентября в СМИ появилась информация о том, что рабочая группа Государственной думы подготовила законопроект по совершенствованию законодательства об обращении с животными. В частности, россиянам планируют запретить заходить с собаками в магазины и в другие учреждения. При этом запрет не будет действовать в случае, если у человека собака-поводырь. Кроме того, владельцев собак намерены обязать убирать за своими питомцами и перевозить животных в транспорте только на коротком поводке или в переноске.

Россиянам рассказали, что в сотрудничестве с Центром изучения питания и благополучия животных на площадке кинотеатра Mori Cinema проводят dog-friendly-показы фильмов под открытым небом. Для каждого питомца предусмотрена миска и свежая вода.