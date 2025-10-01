Собянин назвал число жителей, ставших участниками «Московского долголетия»

Почти 700 тыс. москвичей старшего возраста стали участниками «Московского долголетия» за 7,5 лет.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«За 7,5 лет участниками «Московского долголетия» стали почти 700 тыс. москвичей старшего возраста. Сейчас в городе больше 140 центров проекта. Их сеть постоянно расширяется и охватывает почти все районы столицы. Больше всего москвичи старшего поколения интересуются образованием: курсами по цифровой грамотности, истории, краеведению. Любят экскурсии по Москве», – написал Собянин.

Он отметил, что в настоящее время проект предлагает уже свыше 100 направлений для занятий с профессиональными преподавателями – от создания сайтов и ландшафтного дизайна до китайского языка и карате. Очень популярна «Школа здоровья», в которой врачи городских поликлиник рассказывают о правильном питании, профилактике болезней сердца и сосудов, сахарного диабета и остеопороза.

По словам мэра, в марте была запущена уникальная программа по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. За это время на занятия записались больше 40 тыс. человек. Еще одной новинкой сезона стал проект «Московское семейное долголетие». Загсы проводят торжественные церемонии для пар, которые прожили вместе больше 40 лет. Существуют рекордсмены – те, кто вместе 70 лет.