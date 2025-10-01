Названа дата открытия «Крокус Сити Холла»

«Крокус Сити Холл» планируют вновь открыть весной 2026 года — спустя два года после произошедшего в нем теракта. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным СМИ, после восстановления в бывшем концертном зале организуют выставочные павильоны. На данный момент реконструкция находится на финальной стадии: заканчиваются работы по восстановлению фасада и крыши. Прежде предполагалось, что зал снесут, чтобы установить на его месте памятный мемориал, однако в итоге было принято решение поставить его рядом со зданием.