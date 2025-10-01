Бахчевые развалы в Москве завершили работу

Бахчевые развалы, открывшиеся в Москве два месяца назад, завершили работу.

Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

«С августа в Москве было предусмотрено более 220 бахчевых развалов, которые два месяца радовали жителей спелыми плодами. В столицу их привозили фермеры из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского краев», – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что жителям и гостям столицы, еще не успевшим насладиться арбузами и дынями, стоит посетить московские ярмарки, где бахчевые будут продаваться еще несколько недель.