Собянин: 60 процентов москвичей расскажут о недовольстве городом

60 процентов москвичей, если спросить их, скажут, что недовольны своим городом. Об этом в среду, 1 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Такое заявление глава столицы сделал в ходе пленарной сессии международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

— Вы спросите москвичей: они довольны своим городом? 60 процентов скажут: «Нет, недовольны». Потому что все, что ты делаешь, — к этому быстро привыкают, запрос увеличивается. Чем больше ты делаешь, тем больше запросные позиции, и это тебя двигает лучше, чем скоростной лифт, — цитирует Собянина Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, столица России «должна стать лучшим городом на планете Земля».

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последние десять лет в столице благоустроили территории около 450 объектов транспорта. По его словам, специалисты планируют подготовить еще более сорока подобных объектов общей площадью свыше 350 гектаров.

Также первый этап благоустройства парка и олимпийской велотрассы завершился на «Крылатских холмах». Специалисты реконструировали малый и большой колодец, а также заменили в общей сложности 88,7 тысячи квадратных метров покрытия.