Для проверки системы оповещения в Москве включат музыку с пением птиц

В Москве в среду, 1 октября, состоится плановая комплексная проверка систем оповещения населения. По данным департамента по делам гражданской обороны и ЧС города, она начнется в 10:45 по местному времени.

© Вечерняя Москва

Сигнал оповещения будет сопровождаться музыкальной дорожкой с пением московских птиц, пояснили в пресс-службе. Длительность звучания составит около 30 секунд.

Уточняется, что в ходе проверки будут задействованы не все городские устройства, поэтому сигнал прозвучит не во всех районах столицы.

Представители департамента отметили, что такие учения проводятся регулярно в рамках комплексной работы по обеспечению безопасности горожан и москвичи могут неоднократно слышать подобные музыкальные сигналы в течение года, передает ТАСС.

Предыдущая проверка систем оповещения прошла по всей территории России в минувшем году 2 октября.

До этого проверка проводилась в России 6 марта прошлого года. В назначенный день работали сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радиостанций переводили в режим специнформации. Проверка проводилась в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.