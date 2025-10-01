Собянин рассказал, как преобразилась территория около объектов транспорта

За последние десять лет в столице благоустроили территории около 450 объектов транспорта. Об этом в среду, 1 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году специалисты планируют подготовить более сорока подобных объектов общей площадью свыше 350 гектаров: среди них станции метро, МЦД, московские городские вокзалы и другие территории.

В прошлом году рядом со станцией МЦД-4 Кусково обустроили удобные подходы и подъезды для пересадки с наземного транспорта. На 2-й Владимирской улице расширили тротуары, обновили покрытие, установили фонари, остановочные павильоны и разбили газон.

В этом году на улице Новотетерки появился спортивный кластер с памп-треком, скейт-парком, площадками для стритбола и волейбола. Возле станции метро БКЛ «Сокольники» благоустроили транзитный сквер: сделали прогулочные дорожки, установили мебель и качели, разбили газон, а позднее высадят липы, сирень и многолетники.

Также улучшили подходы к станциям и пересадку между видами транспорта: на улице Новомосковской и в проезде Дубовой Рощи расширили тротуары, обновили покрытие, заменили освещение, установили павильоны и организовали парковки.

— Комплексный подход к благоустройству включает создание безбарьерной среды, установку современных остановочных комплексов, продуманное освещение и качественное озеленение, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Ранее мэр Москвы сообщил, что первый этап благоустройства парка и олимпийской велотрассы завершился на «Крылатских холмах». Так, удалось восстановить сложнейший рельеф трассы. Строители прошлого столетия прокладывали ее специально для Олимпийских игр — 1980.