Ракова объявила о запуске двух городских акций "Московского долголетия" ко Дню старшего поколения

Ко Дню старшего поколения "Московское долголетие" запускает две городские акции. Москвичи смогут поблагодарить старших родственников на медиафасадах по всему городу, а также отправиться с ними на прогулку по специально разработанным маршрутам.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"День старшего поколения - это событие, которое дает нам возможность по-новому оценить мудрость, опыт и тепло старших родственников. Чтобы наполнить этот день особым смыслом, "Московское долголетие" дарит горожанам две трогательные акции, которые, мы надеемся, положат начало новым семейным традициям. Первая акция позволит каждому публично сказать "спасибо" своим родителям, бабушкам и дедушкам. Теплые слова москвичей появятся на медиафасадах по всему городу и на специальной арт-инсталляции в Новопушкинском сквере, увидеть которую можно до 15 октября", - рассказала вице-мэр.

15 маршрутов по Москве: музеи, арт-галереи, театры

Вторая акция, продолжила Анастасия Ракова, - это возможность провести время вместе со своими близкими и оценить живописную осень в Москве. Для этого в столице организовали 15 специальных маршрутов по разным уголкам города - по одному для каждого округа и пять для центра. Получить карту маршрута можно будет в центре "Московского долголетия" и там же начать особенный день: вместе выпить вкусный чай в уютной гостиной, сыграть в настольные игры, теннис или бильярд, а также измерить свое эмоциональное состояние с помощью современной нейрогарнитуры и настроиться на прогулку. "Участники гарантированно сделают не менее шести тысяч шагов, узнают много нового и получат заряд хорошего настроения. Присоединиться к акции можно с 1 октября", - отметила заммэра.

Чтобы совместные прогулки действительно стали доброй традицией, скачать электронные версии маршрутов можно будет в любое время на сайте.

Кстати, для тех, кто окажется в центре "Московского долголетия" впервые, сотрудники с радостью проведут экскурсию и подробно расскажут о возможностях проекта.

Маршруты составлены таким образом, чтобы за день москвичи могли посетить сразу несколько самых живописных и знаковых мест столицы. Например, прогулка по районам ЦАО будет проходить мимо МХАТ им. Горького, Третьяковской галереи и кинотеатра "Иллюзион". На каждом маршруте предусмотрены разнообразные локации - от парков до музеев и современных арт-галерей, чтобы москвичи не ограничивали себя в выборе формата отдыха.

Взять карту для прогулки и отправиться по маршруту можно в следующих центрах:

"Пресненский" (ул. Пресненский Вал, 14, корп. 5), "Замоскворечье" (Садовническая наб., 47А), "Таганский 2" (ул. Земляной Вал, д. 68 стр. 1), "Аэропорт" (ул. Черняховского, 14), "Измайлово" (9-я Парковая ул., 5А),"ВДНХ" (Проспект Мира, д. 119, стр. 227), "Ново-Переделкино" (Боровское ш., 32), "Северное Тушино" (Химкинский бульвар, д. 14, корп. 1), "Краснопахорский 3" (г. Москва, поселок Щапово, дом 58), "Савелки" (Зеленоград, район Савелки, корпус 320), "Тверской 2" (Малая Дмитровка д.27), "Хамовники" (ул. Тимура Фрунзе, 3, стр. 4), "Теплый Стан" (Профсоюзная улица, 152Б), "Нагатинский затон" (Нагатинская наб., 34), "Кузьминки" (улица Юных Ленинцев, дом 52).

"Скажи спасибо старшим"

Акция "Скажи спасибо старшим" дарит возможность публично выразить любовь и признательность старшему поколению. На специальном сайте спасибостаршим.рф каждый может написать несколько теплых слов своим родителям, бабушкам, дедушкам или другим близким.

Самые трогательные послания появятся на медиафасадах по всему городу. Также сообщение может появиться на экране арт-инсталляции "Все здесь не случайно" в Новопушкинском сквере. Для этого с помощью сенсорной панели рядом нужно написать добрые слова близким. Главный герой арт-объекта - кот, олицетворяющий домашний уют, мудрость и тепло, которое дарит старшее поколение. Девять жизней кота - это метафора бесконечных возможностей начать все сначала в любом возрасте. Около кота лежит клубок ниток, символизирующий теплоту семейных уз и связь поколений, а рядом с ним установлен ретро-телевизор, на экране которого будут транслироваться благодарности от москвичей своим близким старшего возраста.

Автор арт-объекта - российский художник Владимир Иванов, резидент ASKERI GALLERY. В своих работах он трансформирует знакомые всем с детства образы, наполняя их новой силой и превращая в символы радости, тепла и легкости. ASKERI GALLERY поддержала акцию "Скажи спасибо старшим", создав современную арт-инсталляцию на тему "Московского долголетия" и связи поколений. Такие проекты помогают искусству выходить из выставочных залов и становиться частью городской среды - на улицах, в парках и общественных центрах.

Увидеть инсталляцию в Новопушкинском сквере можно до 15 октября. Написать свою благодарность старшему поколению можно будет прямо на месте - с помощью специальной сенсорной панели.

"День самоуправления"

4 и 5 октября, в выходные дни, в центрах "Московского долголетия" пройдет "День самоуправления". Главными хозяевами в эти дни будут сами участники проекта "Московское долголетие". Именно они будут встречать гостей, делиться своими впечатлениями и проводить самые разные активности: творческие мастер-классы, мини-турниры по бильярду и настольному теннису, уроки танцев и рисования, концерты. Также в этот день во всех центрах состоится показ фильма 2025 года "Батя 2. Дед". "День самоуправления" - это прекрасная возможность для всей семьи - детей, родителей, бабушек и дедушек - провести время вместе и познакомиться с проектом "Московское долголетие" и его участниками.