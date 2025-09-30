Что москвичи забывают в машинах каршеринга и поездах метро

В столичном метро сегодня работают сразу три склада забытых вещей, куда каждый день поступает пополнение. Однако вещи горожане забывают не только в подземке, но в автобусах, такси и даже каршеринге. И потери иногда бывают очень оригинальны.

В сервисе каршеринга "Ситидрайв", например, "РГ" рассказали, что в месяц пользователи забывают в машинах 250-300 вещей.

"Помимо привычных документов, ключей, наушников и шапок, список в этом году пополнился неожиданными вещами. Так, в машинах забывали кассовый терминал оранжевого цвета, пульт от шлагбаума, лыжные палки и даже подоконник. Один из пользователей оставил игровую консоль PlayStation, а кто-то - коробку с надписью "Генеральный директор", - вспомнили в компании.

Также в машинах находили носки с рисунком единорогов, подушку-антистресс в форме пирожка, парик фиолетового цвета, книгу "Как бросить курить за 5 минут" и килограмм сушеных кальмаров.

"А один из пользователей, по всей видимости, торопился на выступление, забыв в машине костюм банана, - добавили в сервисе. - Благодаря социальным сетям выяснилось, что кто-то оставил билет на концерт Татьяны Булановой с номером телефона, чтобы найти себе компанию. Сборник гороскопов на год, мешок мягких тапочек и резиновая змея в натуральную величину завершают этот список".

В компании отмечают, что 95% забытых вещей возвращаются к владельцам в течение первых двух часов.

А вот в метро забытые вещи обычно попадают на склады. И помимо банальных зонтов и перчаток там тоже бывают оригинальные находки. Этим летом, например, находили игрушечную катану, сиреневого котенка и зонт с ручкой в виде фламинго.

А в столичном такси с начала года пассажиры оставили во время поездок около 200 тыс. предметов. Только 1 сентября были потеряны около 2 тыс. вещей: цветы, рюкзаки, сменная обувь, школьные тетради и т.д.