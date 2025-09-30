Летний сезон проекта «Мой спортивный район» собрал рекордные 148 тыс. участников

В столице завершился летний сезон проекта «Мой спортивный район», массовость которого стала рекордной – 148 тыс. участников. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта столицы.

«148 тыс. участников занимались спортом на 139 площадках в 11 округах Москвы. Проведено 13 тыс. тренировок по 15 видам спорта под руководством 300 профессиональных тренеров», – говорится в сообщении.

Как отмечается, уникальность минувшего летнего сезона состоит еще и в том, что в течение него впервые проходили летние тренировки по катанию на коньках – обычно эта дисциплина доступна только зимой.

«Летний сезон завершился, но бесплатные тренировки проекта продолжаются. Уже 1 октября стартует осенний сезон, в котором всех любителей спорта и здорового образа жизни ждут тренировки по фитнесу и бегу», – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что для участия в проекте необходимо записаться на тренировку, выбрав наиболее удобную площадку на сайте мойспортрайон.рф.