Баста спел свои хиты на станции метро

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимами Баста и Ноггано, выступил в московском метро. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу лейбла Gazgolder.

Известно, что Вакуленко спел несколько песен в рамках промо-премьеры собственного мюзикла «Любовь без памяти». Концерт прошел на станции Мякинино и собрал несколько десятков поклонников творчества артиста. Баста исполнил свои хиты «Сансара», «Моя игра», «Выпускной», а также новую песню «Любовь без памяти».

«Я выбрал композиции по настроению, мне хотелось их спеть для людей, что собрались сегодня и что придут на мюзикл», -— сообщил артист.

