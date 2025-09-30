Москвичи выберут название для моста около Национального космического центра

Горожане в проекте «Активный гражданин» смогут выбрать название для нового моста через Москву-реку, который соединил районы Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Переправа находится рядом с Национальным космическим центром, открытым на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

© mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам предлагают назвать этот мост в честь первого в мировой истории космонавта Юрия Гагарина. Можно проголосовать за один из вариантов, связанных с его именем, либо доверить решение специалистам, передает официальный портал мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству пешеходного моста между Мневниковской поймой и Крылатским. Переход соединит улицу Островную с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мневники.

Глава города также запустил движение по мосту Академика Королева через Москву-реку — новое сооружение связало Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и Национальным космическим центром. На торжественном открытии присутствовал внук Сергея Королева — Андрей Королев.