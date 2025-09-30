Московский зоопарк изменит режим работы с октября

Московский зоопарк с 1 октября изменит график работы из-за уменьшения светового дня — он будет открыт с 8:00 до 20:00. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Вход на территорию зоопарка прекращается в 19:00. Детский зоопарк работает ежедневно с 9:00 до 20:00, — передает официальный Telegram-канал зоосада.

Проекту онлайн-трансляций из Московского зоопарка исполнился один год. За это время посетители портала mos.ru посмотрели их более девяти миллионов раз. Проект постоянно развивается: с момента запуска список тех, за кем можно наблюдать на экране, значительно увеличился — с девяти вольеров на старте до 20 экспозиций сегодня.

В Московском зоопарке живут два белых медведя — Айка и Терпей. Для этих животных созданы все необходимые условия: просторные вольеры, разнообразные игрушки и открытая терраса для прогулок, оснащенная бассейном и снежной горкой. В зоосаде объяснили, откуда берется снег в любое время года и почему он не тает.

В августе впервые за всю историю существования Московского зоопарка специалисты взяли кровь из вены белого медведя без применения анестезии. Айка не только позволила врачам произвести забор крови, но и сама протянула свою лапу зоологам, оставаясь при этом в сознании и не испытывая стресса.