Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок рассказал, что в Москве периоды повышенного атмосферного давления будут наблюдаться чаще.

Специалист объяснил это тем, что замедляется среднегодовая скорость ветра в атмосфере Земли, и связал с глобальным изменением климата, из-за чего появляются блокирующие антициклоны.

«Эти антициклоны могут задерживаться на одной территории длительное время, что мы и наблюдаем в этом году», — отметил он в разговоре с сайтом «Москва 24».

В настоящее время над столицей также стоит антициклон, принёсший рекордно высокое атмосферное давление, добавил Терешонок.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве 29 и 30 сентября прогнозируется рекордно высокое атмосферное давление.