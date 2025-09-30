По Москве ударили заморозки

По Москве ударили первые заморозки. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ниже нуля температура опустилась в ночь на вторник, 30 сентября, чему, по словам синоптика, поспособствовала малооблачная погода. На базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до отметки в минус 0,2 градуса. В Бутово столбики термометров достигли минус 1,7 градуса При этом на метеостанции в Тушино минусовых показателей не зафиксировали — там температура составила 0,8 градуса выше нуля. На Балчуге и в Строгино термометры показали плюс 2,6 и плюс 2,2 градуса соответственно.

В то же время в Подмосковье слабоотрицательные температуры наблюдаются практически на всей его территории. Ниже всего градусники термометров опустились в Черустях, где традиционно наблюдаются самые минимальные в регионе температуры. Там показатель составил минус 6 градусов. В последний раз заморозки столичные жители застали 3 мая. Тогда температура воздуха понизилась минус 0,2 градуса.

Ранее москвичам рассказали, когда завершится бабье лето. Предварительно, конец золотой осени подойдет не раньше следующей недели, ближе к 6 октября.