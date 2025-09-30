Онлайн-трансляции из Московского зоопарка набрали 9 миллионов просмотров

За год работы проекта zoo.mos.ru зрители посмотрели онлайн-трансляции из Московского зоопарка более девяти миллионов раз. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

© Mos.ru

На момент запуска проекта в 2024 году в эфир выходили девять вольеров, сейчас их количество увеличилось до 20. На zoo.mos.ru можно наблюдать за пандами, капибарами, амурским тигром, дальневосточным леопардом, белым медведем, слонами, приматами, манулом Тимофеем и другими животными, часть из которых занесена в Красную книгу.

Для зрителей доступны как прямые эфиры, так и повторы, что позволяет привлечь аудиторию из регионов с разницей во времени. По данным Департамента информационных технологий Москвы, чуть больше половины просмотров приходится на столицу, остальное - на регионы России, включая Санкт-Петербург, Нижегородскую и Свердловскую области, Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан. Летом 2025 года заработала англоязычная версия сервиса, ориентированная на зарубежную аудиторию.

Трансляции также фиксируют отдельные события: к примеру, празднование дня рождения панды Катюши, первого детёныша бамбукового медведя, рожденного в России.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».