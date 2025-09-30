Дети выбрали самые необычные игровые площадки Москвы

В Москве подвели итоги опроса на платформе «Активный гражданин - детям», в котором дети в возрасте от шести до 14 лет выбирали самые необычные игровые площадки города. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Первое место занял игровой городок в саду имени Баумана. За него проголосовали 26 процентов участников. На площадке установлено волшебное дерево с горкой, деревянные и канатные конструкции, мини-скалодром, а также оборудованы зоны для детей младшего возраста.

Второе место досталось площадке «Паучье логово» в лесопарке «Кусково», за которую проголосовали 16 процентов респондентов. Ее особенности - яркие цвета и высокая башня с сетью канатов.

Третье место с 15-ю процентами голосов заняла площадка в Терлецком лесопарке. Она похожа на лесное царство - башни площадки, стилизованные под деревья, соединены переходами.

Организаторы опроса подчеркнули, что итоги голосования могут помочь родителям в выборе мест для прогулок с детьми.

«Активный гражданин - детям» - онлайн-платформа столичного правительства, где школьники могут участвовать в опросах и викторинах, а также знакомиться с проектами города. Проект входит в систему цифровых сервисов Москвы, связанных с национальным проектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и региональным проектом «Цифровое государственное управление».