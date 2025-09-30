ЦОДД назвал наиболее загруженные участки дорог в Москве

Наиболее интенсивное движение к вечеру вторника, 30 сентября, наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Новорижской эстакады, внутренней стороне автодороги около Савеловской эстакады, а также на Можайском шоссе по направлению в область. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Средняя скорость потока — 28 километров в час. Движение оценивается в семь баллов. За ситуацией на дороге следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта будет временно ограничено в центре Москвы в связи с проведением полумарафона «Моя столица» 4 и 5 октября. Так, с 09:00 1 октября до 22:00 5 октября будет перекрыто движение на Университетской площади, а 4 октября с 08:00 до 16:00 движения не будет на улице Косыгина и Мичуринском проспекте.