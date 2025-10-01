Синоптик рассказала о погоде в Москве в первые выходные октября

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в первые выходные октября.

«В выходные погода испортится. Будет облачно, у нас есть вероятность осадков. Небольшой дождь в воскресенье», — сказала она.

При этом, по словам синоптика, ветер поменяется на восточный, ночи станут теплее, заморозки покинут столичный регион

«В субботу ночью +4...+6 °С, днём +11...+13 °С, в воскресенье +5...+10 °С, днём +10...+15 °С. В воскресенье температура выше климатической нормы на пару градусов. В субботу вероятность дождя меньше, так что лучше именно этот день выбрать для прогулок или дачных работ», — заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал солнечную погоду в Москве 1 октября.