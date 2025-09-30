Более 60 кинокартин из 14 стран показали на фестивале «Высоко» в Москве

В Москве завершился II Международный кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко», организованный Киностудией Горького совместно с Фондом развития детско-семейного и молодежного контента. По итогам зрительского голосования гран-при симпатий получила российская картина «Нахимовцы. Янтарный берег», показанная на церемонии закрытия.

© mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Фестиваль проходил с 25 по 28 сентября в рамках проекта «Москва — город кино» при поддержке столичных властей. Зрителям бесплатно представили более 60 фильмов из 14 стран мира: игровые, документальные, анимационные, научно-популярные и экспериментальные работы.

В международном конкурсе полнометражных фильмов победителем стала лента «Нахимовцы. Янтарный берег» режиссера Дмитрия Губарева, рассказывающая о подростке, начинающем обучение в Калининградском Нахимовском училище. Награду за лучший фильм получила российская картина «Сумма квадратов катетов», а в номинации «Перспектива» отметили индийскую работу «Невзгодам вопреки».

Впервые прошел конкурс международного короткого метра, где жюри отметило четыре работы: «Зуб даю» Сергея Анненкова, «Лакрифагию» Елизаветы Климаевой, «Своих» Ульяны Желтухиной и турецкую документальную ленту «Все в порядке». Специальный приз от «Афиши Daily» достался фильму «Стеклодув» испанско-пакистанского режиссера Усмана Риаза.

По словам кандидата искусствоведения Марии Безенковой, в конкурсные программы фестиваля были включены кинокартины, отражающие тему этого года — «Возможности и развитие молодого человека в эпоху технологий и творчества».