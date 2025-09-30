Студенты колледжей Москвы стали лучшими на международном конкурсе ювелиров

В Москве прошла крупная международная выставка ювелирной и часовой индустрии "Junwex Москва". В рамках ее состоялся конкурс молодых дизайнеров-ювелиров, где студенты столичных колледжей стали победителями и призерами. Наградами отметили работы учащихся политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова, Первого московского образовательного комплекса и колледжа предпринимательства № 11. Подробности сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

© пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

"Победы на международном уровне - это не только личное достижение каждого, но и подтверждение высокого качества столичного образования. Выпускники получают востребованные навыки и возможность участвовать в реальных проектах, например, в создании совместных коллекций с известными брендами. Большой объем практики и современное оснащение мастерских в столичных колледжах позволяют студентам оттачивать свое мастерство до совершенства. Ребята осваивают как традиционные техники работы с металлом и камнем, так и современные методы, включая 3D-моделирование", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Первое место в номинации "Трансформация и интерактивность: ювелирное искусство будущего" заняла выпускница политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова Анастасия Гржибовская. Она создала брошь "Охота", вдохновленную эстетикой русской псовой охоты. Жюри оценило сочетание художественного замысла и технического исполнения. Студентка также получила сертификат от ювелирной компании Sanis. Как рассказала Анастасия Гржибовская, при создании произведения она вдохновлялась картинами русских художников, в частности Валентина Серова, который создавал картины на темы охоты Петра Первого и Елизаветы Первой.

"На самом деле я не ожидала, что займу хоть какое-то место - просто хотела поучаствовать, попробовать свои силы. Сейчас я делаю украшения на заказ и планирую развивать свой бренд, поэтому победа в таком конкурсе вдохновляет меня. Надеюсь, что у меня получится развить бренд со славянской тематикой, с отсылками к нашему фольклору и сказкам", - сообщила она.

Как отметила Рузалия Боздунова, преподаватель специальных дисциплин Политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова, наставник победительницы конкурса, ее подопечная в работе применила очень много техник.

"Это повлияло и на оценку - жюри признали ее мастерство. "Для студентов подобные конкурсы полезны тем, что они могут продемонстрировать экспертному сообществу свое мастерство, проявить свой талант в нестандартном задании. В нашем колледже есть все возможности, чтобы подготовить авторов достойного уровня. Будущий ювелир, конечно же, изучает гемологию, свойства металлов, различные технологии по изготовлению ювелирных изделий, дизайн-проектирование и многое другое. У нас установлено современное оборудование, которое ребята используют для оттачивания различных навыков", - сообщила Рузалия Борзунова.

К русской культуре в своих работах обратились и другие участники конкурса. Например, Мария Волкова, студентка третьего курса политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова, сделала украшение в виде Жар-птицы из мельхиора с эмалью и фианитами. Второкурсница Сюзанна Лебедева подготовила проект в стиле Chou-fleur, который представляет собой стилизованный кокошник с центральным сапфиром.

Студенты Первого московского образовательного комплекса подали на конкурс семь заявок. Среди них был гарнитур "Дар Афродиты" Марии Фирсутовой, в основе которого лежат античные мифы и образ цветка каллы. Дарья Марьенко представила браслет "Оливковая роща", вдохновленный картинами Ван Гога. Еще одной работой стало колье "Богемный шик", созданное Викторией Карпович.

"Участие в конкурсе для меня - важный шаг и возможность заявить о себе в профессиональном сообществе. Профессия ювелира сегодня востребована, ведь люди ценят уникальные вещи с историей. Моя работа "Богемный шик" создана для особых моментов: я стремилась передать в ней роскошь и элегантность через сложную ручную работу. Каждая деталь не только выпилена, но и выгравирована, а плетеная цепочка с бусинами придает композиции законченный вид", - поделилась впечатлениями Виктория Карпович.

Студенты выпускного курса колледжа предпринимательства №11 Федор Корольков, Антон Самойлов и Егор Пузырев представили коллекцию "Русский лес". Это серия брошей, украшенных дубовыми, кленовыми и березовыми листьями.

"Ювелирная выставка Junwex традиционно выступает важной частью экосистемы ювелирной индустрии, и масштабное участие столичных колледжей - краеугольный камень нашей деловой и выставочной программы. Мы высоко оцениваем не только конкурсные работы, но и комплексный вклад студентов: от питчингов и мастер-классов до волонтерской деятельности, организации самостоятельной экспозиции и, что особенно ценно, полноценного модного показа, который студенты подготовили и провели самостоятельно. Такой многогранный опыт позволяет будущим специалистам еще в стенах колледжа проходить полный цикл реализации творческого проекта - от идеи до презентации профессиональному сообществу", - отметила Татьяна Будная, заместитель генерального директора медиахолдинга Junwex.

Галина Ковалева, председатель Высшей экспертной коллегии конкурсов Программы "Ювелирная Россия", президент Международного фонда поддержки ювелиров "Форма" отметила, что ювелирным компаниям важен опыт, но именно молодые специалисты быстро учатся и схватывают модные тенденции. У них есть свежий взгляд и желание научиться большему, поэтому и поддерживают современную молодежь.

Кстати, призовые работы получили паспорт ювелирного изделия - официальный документ, который подтверждает их художественную ценность. Лучшие проекты можно будет увидеть на экспозициях "Junwex Петербург 2026" и "Junwex Новый Русский Стиль 2026". Имена победителей также внесут в почетную книгу "Летопись ювелирного искусства России XXI века".