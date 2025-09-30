Более 35 тыс. человек увидели образ Москвы в шедеврах Русского музея на ВДНХ

6 сентября в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ открылась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея».

Перед гостями предстает объемный, многослойный, порой метафоричный образ Москвы сквозь века и пространство, где портрет столицы дополняется историческим, духовным, личностным контекстом.

— Выставку уже посетили более 35 тысяч человек, среди которых не только москвичи и жители других регионов России, но и гости из Индии, Израиля, Германии, Китая и Южно-Африканской Республики, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

В пресс-службе Департамента культуры сообщили, что в экспозиции представлено 115 произведений живописи, скульптуры и иконописи XV–XXI веков. Среди них — шедевры Андрея Рублева, Симона Ушакова, Ивана Шишкина, Валентина Серова, Михаила Нестерова, Василия Сурикова и Ильи Репина.

Особое место занимают 15 полотен французского живописца Жерара Делабарта, написанных в 1790-е годы. На них запечатлена «допожарная Москва» конца XVIII века: масленичные гулянья на Неглинной улице, народные праздники в Подновинском предместье, виды Кремля и Яузы.

Впервые в Москве зрители также увидели пять произведений середины XX века, ранее не экспонировавшихся в столице. Среди них — «Москва трудовая» Эдуарда Браговского, «Москва праздничная» Павла Никонова, «Здесь будет парк» и «Первые модницы нового квартала» Юрия Пименова, а также «Спор об искусстве» Владимира Яковлева. Эти работы раскрывают разные грани жизни города — от труда и повседневности до праздника и творческих поисков.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» проходит в Павильоне № 1 «Центральный». Это проект Государственного Русского музея, подготовленный ко дню рождения столицы в сотрудничестве с Правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы и ВДНХ.