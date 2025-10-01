Атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности

Рекорд атмосферного давления 50-летней давности побит в Москве 1 октября, барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

© Мослента

В столице второй день подряд зафиксирован рекорд максимального атмосферного давления. Накануне в городе было 766,1 миллиметра ртутного столба, что стало абсолютным максимумом для 30 сентября, начиная с 1942 года.

Сегодня в 09:00 в Москве барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба. Это также рекорд максимального атмосферного давления для 1 октября. Побит прежний максимум, державшийся с 1975 года, когда было 763,5 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках в ближайшие дни. Ожидается снижение температуры до минус 5 градусов почти на всей европейской территории страны.