Гололедица образуется на дорогах Москвы

На дорогах Москвы ночью образуется гололедица, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

© портал мэра и правительства Москвы

По информации синоптиков, до утра вторника, 30 сентября, в Москве ожидается переход температуры воздуха к отрицательным значениям. Это может привести к образованию гололедицы.

"Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в комплексе, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будут проведены регламентные работы.

Системы теплоснабжения Москвы уже переведены на зимний режим. Организована подача тепла в жилые дома, соцучреждения, а по решению администраций – в офисные здания, предприятия торговли и промышленности. К осенне-зимнему периоду подготовили свыше 74 тысяч объектов.

Ранее водителей предупредили о том, что заморозки появляются в ночное время на трассах М-11 "Нева" и М-12 "Восток". В связи с этим водителям рекомендовано изменить стиль вождения.