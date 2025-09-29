Синоптик сообщила о рекордном атмосферном давлении в Москве

В понедельник, 29 сентября, в 12 часов атмосферное давление на станции ВДНХ достигло 764,6 мм ртутного столба ( 1019, 2 гПа), сообщила главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В своем Telegram-канале она написала: "Эта цифра стала новым суточным рекордом максимального атмосферного давления для 29 сентября".

Прежний рекорд был установлен в этот день четыре года назад, когда атмосферное давление было на отметке 763 мм ртутного столба.

Завтра, 30 сентября, в Москве рекорд может повториться. Самое высокое давление для этого дня было установлено в 1942 году - 764 мм ртутного столба.

Метеозависимых москвичей в эти дни могут беспокоить головные боли, аритмия, слабость. Важно следить за своим состоянием, исключить физические нагрузки, больше отдыхать и отказаться от вредной пищи.