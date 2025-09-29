В Москве поделились опытом транспортировки и экспонирования живописных полотен

На ВДНХ специально для выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» залы были оснащены современными системами климат-контроля. В павильоне поддерживается температура до плюс 21 градуса и влажность на уровне 40–55 %. Об этом сообщается на портале mos.ru.

© Газета.Ru

Отмечается, что для демонстрации экспонатов используются семь модульных климатических витрин с антибликовым стеклом, высотой до четырех метров и шириной до девяти метров.

Для транспортировки произведений использовали грузовые автомобили с прицепами. Иконы, малые картины и скульптуры перевозили в климатических ящиках. Крупноформатные полотна реставраторы снимали с подрамников и накатывали на специальные валы, после чего в Москве холсты вновь натянули на подрамники и оформили в рамы.

Отдельные произведения перевозили без демонтажа. В частности, картину Василия Сурикова «Степан Разин» доставили на специальной конструкции, позволив сохранить подрамник.

Для полотна Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» изготовили новую раму, а в павильоне смонтировали конструкцию для установки картины в экспозиционную нишу.

Выставка открыта ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что выставка открылась в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ. Экспозиция объединяет 104 живописных полотна и 11 скульптур, доставленных из Санкт-Петербурга. Проект реализован Государственным Русским музеем совместно с правительством Москвы, Департаментом культуры и ВДНХ.